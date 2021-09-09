Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen İdlib harekat bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Hastane Bayırı Şehitliğinde düzenlenen anma programında, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen İdlib harekat bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Hastane Bayırı Şehitliğinde düzenlenen anma programında, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Hastane Bayırı Şehitliğindeki anma programına; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, AK PARTİ Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz, şehidimizin annesi Esma Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz Erdoğan, kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anma programında şehidimizin annesi Esma Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz Erdoğan ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitlerimiz için duaların okunmasının ardından Harbiye 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın özgeçmişi şehidimizin annesi Esma Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edildi.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anma programı yapılan ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı - Haberler
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