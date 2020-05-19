Şehit Sözleşmeli Er Çakır, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Sözleşmeli Er Çakır, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybederek, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır (24), memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Çakır, son yolculuğuna uğurlandı
19.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:29
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybederek, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır (24), memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, 18 Mayıs sabahı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit erin naaşı, bu sabah ise helallik alınması için baba ocağının önüne götürüldü. Ardından da Aladağ Gökçe köyü mezarlığına getirildi.Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygulan olarak gerçekleştirilen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Halil Çakır, dualar eşliğinde toprağa verildi. 

Gözyaşlarına boğulan baba Hüseyin Çakır ile anne Cennet Çakır'a defin işleminin ardından Türk bayrağı takdim edildi. Oğlunun fotoğrafını öpen anne, daha sonra da mezarına su döktü.

 


- Aladağ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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