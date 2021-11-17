Şehit Sinan Hamza Adına Tanzanya'da Su Kuyusu Açıldı

Şehit Sinan Hamza Adına Tanzanya'da Su Kuyusu AçıldıAraklılı Şehidimiz J. Onb. Sinan Hamza adına Tanzanya'da su kuyusu açıldı. Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Jandarma Komutanı Seyit Özköksal, Deniz Feneri Giresun İl Temsilcisi Yusuf Tanış, İstanbul Şube Koordinatörü Yusuf Baykal, Osman Gökbayrak ile birlikte Şehit J. Onb. Sinan Hamza'nın evini ziyaret ettiler. Deniz Feneri aracılığıyla açılan su kuyusu ile ilgili şehidin ailesine bilgi verildi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; "Şehidimiz adına Tanzanya'da su kuyusu açıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Cenab-ı Hakk'tan ailesine hayırlı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

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