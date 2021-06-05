Şehit Şahin Sarılmaz Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Şahin Sarılmaz Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Şahin Sarılmaz Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde keşif ve gözetleme görevini ifa ederken teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Çvş. Şahin Sarılmaz Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Kasabasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde keşif ve gözetleme görevini ifa ederken teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Çvş. Şahin Sarılmaz Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Kasabasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da yapılan törenin ardından Nevşehir Kapadokya Havaalanı oradan da kara yoluyla Aksaray'a getirilen Şehit Şahin Sarılmaz'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, dua ve tekbirlerle baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehit Sarılmaz için Ihlara Kasabası Hacı Sabri Öğredici Cami önünde Cuma namazına müteakip tören düzenlendi.

Cenaze Törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, şehidin ailesi, siyasi parti ve stk temsilcileri ile vatandaşlar katıldı

Tören Şehit Şahin Sarılmaz'ın özgeçmişinin okunması ardından İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller tarafından kıldırılan cenaze namazı ile sona erdi. Şehidin naaşı askerler tarafından taşınarak dualar eşliğinde Kasaba mezarlığına götürüldü. Sarılmaz'ın naaşı burada toprağa verildi.

Şehit Sarılmaz'ın tabutunun sarıldığı Türk Bayrağı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından şehidin babası Şenol Sarılmaz'a takdim edildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, milletvekilleri ve beraberindeki heyet ile şehidin annesi Birsen, babası Şenol ile eşi Binnur Sarılmaz, kardeşleri ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesi ile görüştü

Şehit Sarılmaz'ın toprağa verilmesinin ardından Vali Hamza Aydoğdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Şehit Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba Sarılmaz'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recepe Tayyip Erdoğan: "Rabbim Cenneti ile cemali ile müşerref kılsın, Cennetinde kavuştursun. Rabbim yar yardımcısı olsun. Allah sizlerden razı olsun' diyerek Baba Sarılmaz'a taziyede bulundu.

Kaynak: Habermetre

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