Şehit polisin kızı Asel'e, meslektaşlarından doğum günü süprizi
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Şehit polisin kızı Asel'e, meslektaşlarından doğum günü süprizi

DİYARBAKIR'da görev yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın (31) kızı Asel'in 3'üncü yaş günü, emniyet personeli ile birlikte kutlandı.

Şehit polisin kızı Asel'e, meslektaşlarından doğum günü süprizi
29.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:25

DİYARBAKIR'da görev yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın (31) kızı Asel'in 3'üncü yaş günü, emniyet personeli ile birlikte kutlandı.

Diyarbakır'da 30 Mayıs'ta devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sorduğu F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Şüphelilerden M.E.C.'nin yanındaki tabancayla ateş açması sonucu kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise Bağlar Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.  Şehit polis memuru Atakan Arslan, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. 

POLİS TEŞKİLATI ASEL'İ UNUTMADI

2 yıldır Diyarbakır'da görev yapan Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel Arslan'ın 3'üncü yaş günü için emniyet müdürlüğünde sürpriz hazırlandı. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Asel Arslan'ın yeni yaş günü kutlandı. Kutlamaya katılan palyaço ile oynayan Asel, doğum gününde eğlendi. 


Kaynak: DHA

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