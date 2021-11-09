Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi - Haberler
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Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Hatay'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.

GAZİANTEP (AA) - Hatay'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, şehidin İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine geldi.

Evdeki heyet, şehidin eşi Gülcan ve ikiz çocukları Yunus ve Emre Kaplan'a şehadet haberini verdi, başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Behçet Bilgin şehit için dua etti, çevredekiler eve ve mahalleye Türk bayrakları astı.

Şehit Davut Kaplan, yarın şehit olduğu Hatay'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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