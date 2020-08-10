Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27), memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

10.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:24

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27), memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Gül'ün cenazesi, Andırın İlçe Devlet Hastanesi Morgundan alınarak Bulgurkaya Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Gül'ün cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erbil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında metanetini korumaya çalışan şehidin babası Mehmet Ali Gül, oğlunun tabutunu taşırken "Yavrum, toprağına kurban olayım" dedi.

Şehit özel harekat polisi Osman Gül, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Yavuz'un ikindi namazını müteakiben kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: AA

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