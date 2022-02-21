Şehit Polis Memuru Kemal Duman'ın ismi Polis Merkezi Amirliği'ne verildi - Haberler
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Şehit Polis Memuru Kemal Duman'ın ismi Polis Merkezi Amirliği'ne verildi

AA, Taner Demir - Güncel
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Şehit Polis Memuru Kemal Duman'ın ismi Polis Merkezi Amirliği'ne verildi

Şehit polis memuru Kemal Duman'ın ismi Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.

Şehit polis memuru Kemal Duman'ın ismi Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.

VIP koruma eğitimi esnasında kaza sonucu 10 Kasım 2015'te şehit düşen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Duman'ın adı Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezine verildi. Merkeze Şehit Polis Memuru Kemal Duman'ın yazılı olduğu tabela asıldı.

Nallıhan Şehit Kemal Duman Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Ergin, şehit Kemal Duman'ın adının polis merkez amirliğinde yaşatılacağını ifade etti.

AA / Taner Demir - Güncel

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