Şehit polis Arslan'ın ismi Bağlar Belediyesi hizmet binasına verildi
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Şehit polis Arslan'ın ismi Bağlar Belediyesi hizmet binasına verildi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Bağlar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın ismini havaalanı yolu üzerinde bulunan hizmet binasına vererek anlamlı bir davranışta bulundu.

Şehit polis Arslan'ın ismi Bağlar Belediyesi hizmet binasına verildi
21.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:26

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Bağlar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın ismini havaalanı yolu üzerinde bulunan hizmet binasına vererek anlamlı bir davranışta bulundu.

Bağlar ilçesinde mayıs ayında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın anısını yaşatmak adına Bağlar Belediyesinden anlamlı bir adım geldi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında şehidin ismi belediyenin havaalanı yolu üzerinde bulunan hizmet binasına verildi. Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın adını taşıyan hizmet binasının yeni tabelasının asılması çalışmalarına katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar'ın olumsuz tablolarla anılmasını istemediklerini söyledi.

"Şehitlerimize karşı minnet borcumuz var"

Mayıs ayında meydana gelen hain saldırıdan sonra derin bir üzüntü yaşadıklarını belirten Başkan Beyoğlu, şehit polisin anısını yaşatmak ve şehitlere olan saygıyı göstermek adına bu kararı verdiklerini dile getirdi. Vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerin isimlerin isimlerinin akıllarına ve kalplerine mıh gibi çakılı olduğunu belirten Beyoğlu, bu kararı vermelerindeki amacın şehit polisin anısını yaşatmak ve ülkenin bekası için canlarını feda eden şehitlere minnet borcunu ödemek olduğunu kaydetti.

Bağlar halkının ve kendilerinin ilçenin olumsuzluklarla gündeme gelmesini istemediklerini aktaran Başkan Beyoğlu, "Göreve geldikten sonra 15 ayda yaptığımız hizmetlerle ilçemizi güzellikler ve hizmetlerle gündeme getirdik. Bölgemizin ve ilçemizin özü budur. Mayıs ayında yaşanan hain saldırıda Atakan Arslan kardeşimizin şehit olması hepimizi derinden üzdü. Ülkemizin bekası için, et ve tırnak gibi olan milletimizin huzuru ve birliği adına fedakar bir şekilde görev yapan güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize minnet borcumuz var. Atakan Arslan kardeşimizin anısını yaşatmak ve şehitlerimize olan saygımızı ifade etmek adına bu kararı aldık. Atakan Arslan Bağlar'ımızın şehididir, bir nebze de olsa şehit ailelerimizi teselli edebildiysek ne mutlu bize. Bağlar halkının şehidi olan Atakan Arslan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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