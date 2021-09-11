Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, Dualarla Ebediyete Uğurlandı

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, Türkoğlu ilçemizde düzenlenen cenaze töreninin ardından tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Türkoğlu Şehitliği'nde düzenlenen törene, Şehidimizi ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdür Yardımcı Halil İbrahim Ulubey, İlçe Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Defin sonrası şehidimizin fotoğrafı ve tabutu üzerine sarılı olan Türk Bayrağı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun tarafından şehidimizin ailesine teslim edildi. TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Milletvekillerimiz, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri, cenaze töreni sonrası şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

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