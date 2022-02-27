Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi
AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.
HATAY (AA) - Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.
27 yaşındaki şehidin Altınçay Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.
Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.
Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin bekar olduğu öğrenildi.