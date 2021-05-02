Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23), Kütahya'nın Emet ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23), Kütahya'nın Emet ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Dere Mahallesi'nde yaşayan anne Havva Asan'ın evine Türk bayrakları asıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından anne Asan'a oğlunun şehadet haberi iletildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Asan'ın 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve Hakkari'de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Havalimanına getirilmesi beklenen şehidin cenazesi, bugün Emet ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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