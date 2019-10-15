Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı
Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevinden görüntüler Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın yakınlarından görüntüler Vatandaşlardan görüntüler Şehit Piyade Üsteğmen Bozbıyık'ın babaevine Türk bayrağının asılması Barış Pınarı Harekatı Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi...
Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevinden görüntüler
Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın yakınlarından görüntüler
Vatandaşlardan görüntüler
Şehit Piyade Üsteğmen Bozbıyık'ın babaevine Türk bayrağının asılması Barış Pınarı Harekatı
Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'deki babaevine Türk bayrakları asıldı
KIRIKKALE ( AA) - Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) şehadet haberi, Kırıkkale'deki babaevine ulaştı.
Selim Özer Mahallesi'nde oturan baba Hamza ve anne Azime Bozbıyık'a oğullarının şehadet haberini askeri yetkililer verdi.
Kırıkkale Belediyesi tarafından eve ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Kırıkkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.