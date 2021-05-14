Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalay kimdir? Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalaymkaç yaşında, nereli?
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Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalay kimdir? Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalaymkaç yaşında, nereli?

Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalay kimdir? Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalaymkaç yaşında, nereli?
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat polisi Veli Kabalay şehit oldu, 3 polis yaralandı. Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalay kimdir? Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalaymkaç yaşında, nereli?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat polisi Veli Kabalay şehit oldu, 3 polis yaralandı. Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalay kimdir? Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalaymkaç yaşında, nereli?

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ VELİ KABALAY KİMDİR?

Şehit Özel Harekat polisi Veli Kabalay aslen Denizlilidir. Terör saldırısında şehit olan Kabalay'ın acı haberi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı eve Türk bayrağı asıldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, fenalık geçirdi. Aile üyelerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

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