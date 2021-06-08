Şehit Onbaşı Ali Yılmaz anısına çeşme
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Şehit Onbaşı Ali Yılmaz anısına çeşme

Şehit Onbaşı Ali Yılmaz anısına çeşme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Mamak köyü doğumlu şehit Onbaşı Ali Yılmaz'ın anısını yaptırılan çeşme dualarla açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Mamak köyü doğumlu şehit Onbaşı Ali Yılmaz'ın anısını yaptırılan çeşme dualarla açıldı.

Açılış törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Jandarma Başçavuş Cengiz Uysal, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve şehidin ailesi katıldı.

Şehit Onbaşı Ali Yılmaz'ın kabir ziyareti sonrası, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan dua ile çeşmenin açılışı yapıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kahraman şehitlerin Türk Milleti'nin ve Devleti'nin her zaman gönlünde olduğunu ifade etti. Kaymakam Halim, " Açılışını yaptığımız çeşmeden istifade eden vatandaşlarımız ile birlikte, dualarımızı Simavlı şehidimiz Onbaşı Ali Yılmaz'ın ruhuna gönderiyoruz. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Şehit Onbaşı Ali Yılmaz anısına çeşme
Şehit Onbaşı Ali Yılmaz anısına çeşme
Şehit Onbaşı Ali Yılmaz anısına çeşme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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