Şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Ağırel, Güncel

Şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi soruşturması

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

08.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:48
Şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi soruşturması

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan Ağırel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, Ağırel'in tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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