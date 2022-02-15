Şehit olan MİT'çinin kimliğini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

İstinaf Mahkemesi tarafından, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi üzerine yargılanan ve hapis cezası onanan gazeteci Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Çağlayan Adliye'sine giderek teslim oldu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı. Haberde, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedilmiş ve MİT mensubunun kimliği ifşa edilmişti.