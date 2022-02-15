Şehit olan MİT'çinin kimliğini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor.
İstinaf Mahkemesi tarafından, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi üzerine yargılanan ve hapis cezası onanan gazeteci Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Çağlayan Adliye'sine giderek teslim oldu.
NE OLMUŞTU?
Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı. Haberde, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedilmiş ve MİT mensubunun kimliği ifşa edilmişti.