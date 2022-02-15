Şehit olan MİT'çinin kimliğini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor - Haberler
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Şehit olan MİT'çinin kimliğini ifşa etmişlerdi! Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor.

İstinaf Mahkemesi tarafından, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi üzerine yargılanan ve hapis cezası onanan gazeteci Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Çağlayan Adliye'sine giderek teslim oldu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı. Haberde, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedilmiş ve MİT mensubunun kimliği ifşa edilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Libya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

HUKUK SİYASETLE BİRLİKTE ANILMAMALI DİYORSUN...HEMEN YANINDA CHP Mersin millet vekili Ali Mahir Başarır duruyor..... nasıl yapalım şimdi nasıl siyasileri hukuktan uzak tutalım..?????

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