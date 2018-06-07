Şehit Öğretmenlerin Adı Kütüphanede Yaşayacak

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bafra ilçesi Alparslan Türkeş Parkı içerisinde bulunan binanın ikinci katına, Türk Eğitim Sen Bafra Şubesi tarafından şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın adının verildiği kütüphane yapıldı. Kütüphanenin açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Türk Eğitim Sen Bafra Şube Başkanı Hakan Eroğlu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Türk Eğitim Sen Bafra Şubesi Başkanı Hakan Eroğlu, "Böylesine anlamlı bir çalışmadan dolayı bir araya geldiğimiz için onu duyuyoruz. Katılımınız için teşekkürler. Hep biliriz ki öğretmen yüreklere dokunan, sevgi, saygı, adalet, barış, ilim ve bilim kısacası bir değerdir. 'Bir insanı kötülüklerden uzak tutup iyilik yapmaya teşvik etmek, üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır' sözü öğretmenliğin ne kadar kutsal bir amaca hizmet ettiğini göstermektedir" dedi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

- Samsun