Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı
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Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, öğretmenlik yaptığı dönemde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.

23.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:44
Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı

'nin ilçesinde, öğretmenlik yaptığı dönemde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki anma etkinliğine, Temizkan'ın yakınlarının yanı sıra, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Müftüsü Ali Can ve vatandaşlar katıldı.

Temizkan'ın kabri başında dualar okundu.

Kaynak: AA
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