Şehit öğretmen Mehmet İzdal kabri başında anıldı

VAN (AA) - Görev yaptığı Van'ın Gevaş ilçesinde Pkk'lı teröristlerce katledilen Mehmet İzdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı.

İzdal'ın kardeşleri Nüket ve Selahattin İzdal ile yakınları, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçede görev yapan öğretmenler şehit öğretmen İzdal'ın kabrini ziyaret etti.

Şehidin kabri başında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi.

Mehmet İzdal, ikinci görev yeri olan Van'ın Gevaş ilçesinde 23 Ekim 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olmuştu.