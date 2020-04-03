Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün 30 kilometre yol gidiyor
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Burak Karakoç, Fırat, Güncel

Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün 30 kilometre yol gidiyor

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Uzman Er Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç, yaz, kış, hastalık demeden her gün oğlunun mezarını ziyaret etmek için 30 kilometre yol gidiyor.

03.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:43
Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün 30 kilometre yol gidiyor

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Uzman Er Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç, yaz, kış, hastalık demeden her gün oğlunun mezarını ziyaret etmek için 30 kilometre yol gidiyor. Bazı zamanlar mezarın başında sabahladığını ifade eden baba Karakoç, "Virüsten dolayı önlemlerimizi alıp yine de geliyoruz. Evlat acısı çok zor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin 10 Eylül 2016'da yaptığı saldırıda Uzman Er Burak Karakoç, şehit düştü. Birgül-Abdurrahim Karakoç çiftinin 2'si erkek 3 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Uzman Er Burak Karakoç'un cenazesi Pasinler ilçesine bağlı eski adı Korucuk köyünde, yeni adıyla Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Acı haberden sonra aile köyden Erzurum şehir merkezine taşındı. Baba Abdurrahim Karakoç ise şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek için her gün şehir merkezinden köye 30 kilometre yol gidiyor. Yaz, kış, hastalık demeden ziyaretlerini sürdüren baba Karakoç, bazı zamanlar ise oğlunun mezarı başında sabahlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirlerini alan baba Karakoç, evden çıkarken maske ve eldivenini takıp soğuk havaya rağmen oğlunun yanına gidiyor. Her gün saatlerce şehidin mezarı başında dua ederek gözyaşı döken baba Karakoç'a küçük oğlu Bilgehan Karakoç eşlik ediyor.

Baba Karakoç, Erzurum'da duramadığını ve her gün oğlunun yanına geldiğini ifade ederek, "Oğlum Şırnak'ta görevliydi. Daha sonra Suriye'ye gitti. Gitmeden önce beni aradı savaşa gidiyoruz dedi. Aradan 5 gün geçti beni arayarak telefonların çekmediğini söyledi. Bir Cuma günü şehit haberini aldık. Çok zor bir acı çok büyük bir acı. Oğlum şehit olduktan sonra Erzurum'a taşındık bazı sorunlardan dolayı. Ama ben Erzurum'da duramıyorum her gün kalkıp oğlumun mezarının başına geliyorum. 3 yıldır her gün gidip geliyorum bazen sabahlara kadar mezarının başında uyuyorum. Korona virüs çıktıktan sonrada önlemimi alıp yine geliyorum. Rabbim inşallah başımızda ki bu ateşe de bir su serper" dedi.

Şehidin kardeşi Bilgehan Karakoç ise virüsten dolayı babasını tüm önlemleri alarak mezarlığa getirdiğini belirterek, "Tüm Türkiye'nin ve dünyanın başında Korona virüs belası var. Biz tedbirimizi alarak geliyoruz buraya. Şehidimiz 2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonunda şehit oldu. O tarihten bu zamana kadar babam kar, kış demeden engel tanımadan her gün abimin mezarının başına geliyor. Bazen habersiz araca binip gece vakti geliyor. Evlat acısı tabi çok zor bir durum. Babam da şehit babası olduğu için gururlu. Abim şehit düştükten sonra Erzurum'a taşındık ama babam her gün yine buraya geliyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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