Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Haberler
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Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

MARDİN (İHA) - Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya 28. sene-i devriyesinde Akduran köyünde kabri başında anıldı.

Öz geçmişinin okunarak, duaların edildiği anma törenine Bayburt Jandarma Alay Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Bayburt Aile Sosyal Politikalar Müdür yardımcısı Bülent Koçyiğit, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hazar Altuntaş, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal, Bayburt İl Müftülüğü vaizi, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı

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