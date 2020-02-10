Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti
Haberler » Güncel » Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti - Haber

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti

Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.

10.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:42
Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti

'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesinde Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın mezarında bulunan bayraklar Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığınca değiştirildi.


Şehit babası Tayyar Kılınç ve ailesi, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından ziyaret edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler