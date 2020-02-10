Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti
Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.
Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın mezarında bulunan bayraklar Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığınca değiştirildi.
Şehit babası Tayyar Kılınç ve ailesi, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından ziyaret edildi. - MALATYA