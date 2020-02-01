Şehit Mete Okur, şehadetinin 26. yılında anıldı

01.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:02

Bayburt'ta şehit Jandarma Onbaşı Mete Okur, şehadetinin 26. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Hakkari Özel Harekat Grup Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada 1 Şubat 1994'de çığ düşmesi nedeniyle silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Okur için Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğince (ŞAGDER) anma programı düzenlendi.

Şehidin, Çayıryolu köyündeki kabri başında organize edilen programa yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından Başkan Pekmezci, şehidin fotoğrafının basıldığı ay yıldızlı tişörtü kardeşi Rahmi Okur'a teslim etti.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA