Şehit Mesut Yazar son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin tabutunun getirilmesi Cenaze namazı kılınması Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Jandarma Mesut Yazar Manisa'nın Alaşehir İlçesi Uluderbent Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
10.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:17
Şehidin tabutunun getirilmesi
Cenaze namazı kılınması
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Jandarma Mesut Yazar Manisa'nın Alaşehir İlçesi Uluderbent Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA