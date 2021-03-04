Şehit mesajları! Şehitler için en anlamlı, güzel sözler! Şehitler için başsağlığı mesajları! Resimli şehit mesajları!

Vatanını korumak için canla başla mücadele eden şehitler için mesaj! Şehit mesajları! Şehitler için en anlamlı, güzel sözler! Şehitler için başsağlığı mesajları! En anlamlı şehit sözler! Dualı sözler!

Vatanını korumak için canla başla mücadele eden şehitler için mesaj! Şehit mesajları! Şehitler için en anlamlı, güzel sözler! Şehitler için başsağlığı mesajları! En anlamlı şehit sözler! Dualı sözler! Şehitler için sözler! Şehitler için dualı, manalı sözler!

EN ANLAMLI ŞEHİT SÖZLERİ

Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.

Ben Türk'üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

DUALI ŞEHİT SÖZLERİ

Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…

Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK'üz Kardeşim.