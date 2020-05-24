Şehit madenci kızı, babası için resim çizdi
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Şehit madenci kızı, babası için resim çizdi

Manisa'nın Soma ilçesinde maden şehitlerinin yakınları, bayramın ilk günü şehitliğe giderek kabirleri ziyaret etti.

24.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:04

Manisa'nın Soma ilçesinde maden şehitlerinin yakınları, bayramın ilk günü şehitliğe giderek kabirleri ziyaret etti.

Şehit madencilerin mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyan yakınları, dua etti. Bazı madenci çocukları da babalarına ithafen çizdikleri resimleri kabirlere bıraktı.

Mezarlığa gelenler arasında şehit madenci Kazım Karaçoban'ın eşi Sevinç Karaçoban, çocukları Yusuf Emre ve Cansu ile şehidin ağabeyi Cengiz Karaçoban da yer aldı.

Sevinç Karaçoban, eşinin yokluğunu her zaman hissettiğini belirterek, "Bayramda çocuklarımı hazırladım, buraya geldik. İçimizde acıyla geçen bir yıl daha var. Şimdi babalarının yanına geldik, tek yapabildiğimiz dua." diye konuştu.

Hep birlikte kır çiçekleri arasında piknik yaptıkları resmi kabre bırakan 9 yaşındaki Cansu Karaçoban ise babasını çok özlediğini ifade etti.

11 yaşındaki Yunus Emre Karaçoban, babasının bayramını kutladığını, onun için Yasin suresini okuduğunu anlattı.

Turgutlu ilçesinde de şehit aileleri, evlatlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okuyup dua eden aileler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet yetkililerine teşekkür etti.

Şehit madenci kızı, babası için resim çizdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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