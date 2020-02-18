Şehit Köse'nin ailesine şehadet belgesi verildi
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Şehit Köse'nin ailesine şehadet belgesi verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

18.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:21
Şehit Köse'nin ailesine şehadet belgesi verildi

bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş 'nin ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Tarsus Kaymakam Kadir Sertel Otcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Müftüsü Ali Can ve Tarsus Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Hüseyin Çelik şehidin Taşobası Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Otcu, şehit Köse'nin babası İsa ve annesi Songül Köse'ye şehadet belgesini verdi.

Kaynak: AA
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