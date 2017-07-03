Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Güvenlik korucusu İsmail Deniz, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi



VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu İsmail Deniz, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

İlçenin Başeğmez Mahallesi Kaf Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu İsmail Deniz şehit olurken, 1 güvenlik korucusu ise yaralanmıştı. Van Asker Hastanesinden naaşı helikopterle alınan şehit Deniz, Çaldıran Hudut Taburuna getirildi. Burada kortej eşliğinde naaşı alınan 4 çocuk babası 32 yaşındaki şehit Deniz'in cenazesi, Yukarı Yanıktaş Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze töreninde konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, "Şehidimizin eşi çocukları başta olmak üzere emanetleri bizim emanetimizdir. Allah'ın izni ile şehidimizin geride bıraktığı dört çocuğu bizim ve tüm milletimizin emanetidir. Terörle mücadelede Sayın İçişleri Bakımımız da dün Özalp'taki törende vurguladı. Devletimizin kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceği, yürüteceği bir mücadeledir. Bizim hedefimiz inşallah güvenlik korucularımızla, askerimizle, jandarmamızla, polisimizle ve siz değerli milletimizin destekleriyle bu dağlarda, bu ilçelerde, bu şehirlerde tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmektir. Şehit İsmail kardeşimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Arkadaşlarımız aralıksız faillerinin peşinde, gereken cevap çok fazlasıyla bu hadiseyi gerçekleştiren adi şerefsiz teröristlere mutlaka verilecektir, bundan öncede verildiği gibi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına Mevlam sabrı cemil ihsan eylesin, ruhu şad olsun" dedi.

Şehit korucunun eşi Çiğdem Deniz ile çocukları Hilal, Evin, Helin ve Derya'nın törende gözyaşları dökmesi yürekleri dağladı.

Burada Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Şehit Deniz'in cenazesi tekbirler ve Kürtçe ağıtlar eşliğinde defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından şehidin annesi ile kardeşine Türk bayrağı hediye eden Vali Zorluoğlu, daha sonra taziyeye katıldı. Şehit ailesine taziyede bulunarak dua eden Vali Zorluoğlu, ardından buradan ayrıldı.

Cenaze törenine Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz, askeri erkan, emniyet yetkilileri, kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit korucunun geçen yıl kanser hastalığından hayatını kaybeden ağabeyinin 3 çocuğuna da baktığı öğrenildi.