Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
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Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... HAKKARİ'de, görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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HAKKARİ'de, görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin Günaydın'ın annesi Serap Günaydın'a asker kepi giydirdiği anlar ise yürekleri dağladı.

?Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Adana'ya getirildi. Şehit Günaydın için Seyhan ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin annesi Sultan, babası Mehmet ve eşi Serap Günaydın cenaze alanına gelirken gözyaşlarına boğuldu.

ANNESİNE DE ASKER KEPİ TAKTIŞehit Ramazan Günaydın'ın kızı Elçin Günaydın ise babasının cenazesine asker kepi takarak katıldı. Küçük Elçin, tören boyunca ağlayan annesini teselli etmeye çalıştı. Elçin Günaydın, bir süre sonra annesinin başına da bir asker kepi taktı.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı
Son dakika haberi! Şehit kızı Ela, cenazede, ağlayan annesine asker kepi taktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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