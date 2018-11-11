Şehit Kaymakam Safitürk kabri başında dualarla anıldı

2'nci sene-i devriyesinde kabri başında anılan şehit kaymakamın anma töreninde duygusal anlar yaşandı

SAKARYA - Mardin'de makamında hain saldırı sonucu şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin 2'nci sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'in Derik İlçeci Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 2 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırı sonucu makamına konulan bombanın patlatılması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Arifiye Belediyesi ve Arifiye Kaymakamlığınca ortaklaşa düzenlenen programda şehit Kaymakam Safitürk, Arifiye ilçesi Neviye Mahalle'sinde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Anma programında; Şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile birlikte Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci vatandaşlar şehit kaymakamın mezarı başında buluştu.

Şehidin eşi Ayşegül oğluyla birlikte şehit kaymakamın kabri başında dua okudu. Safitürk'ün annesi Fatma ve babası Asım da anma sırasında duygulu anlar yaşadı. Dualar okunduğu sırada Safitürk'ün yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar sonrasında Baba Asım Safitürk, "Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz. Allah milletimiz ve memleketimizi birlik, beraberlikten ayırmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Ben böylece hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, "Eğer 81 milyon bugün bu topraklar üzerinde hür, özgür, mukaddesimiz ve namusumuz ile birlikte yaşıyorsak bunun kahramanları var. Bu Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan, 15 Temmuz'a kadar. Terör ile mücadelede vermiş olduğumuz şehitlere kadar binler, yüz binler kahramanlar var. Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, şehitlerimizin minnetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor. Onların ailesini de kendi ailesi sayıyor" diye konuşu.

Anma programı yapılan ikramlar ile son buldu.