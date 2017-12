Şehit Kamil'in Yaşayan Tek Kardeşi İlk Kez Ortaya Çıktı

Gaziantep'te 97 yıl önce annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerleri tarafından şehit edilen Şehit Kamil'in yaşayan tek kardeşi olan 90 yaşındaki Kemal Dilek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katılarak ilk kez ortaya çıktı.



Gaziantep'te 21 Ocak 1920'de yaşanan olayda 14 yaşındaki Kamil, annesi Hatice Dilek ile beraber Fransızların askeri fırın olarak kullandıkları binanın önünden geçerken Kozanlı tarafından gelen 3 Fransız askeri tarafından yolu kesildi. Kamil, annesinin peçesini açmak isteyerek saldıran Fransız askerleri tarafından şehit edildi.



Şehit Kamil'in yaşayan tek kardeşi olan 90 yaşındaki Kemal Dilek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve MEGA TV Genel Müdürü Arif Kurt'un girişimiyle ilk kez bir programa katılan Kemal Dilek'i konuklara tanıtan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "Bu müzeler gelecek neslimize ve misafirlerimize kendimizi anlatabileceğimiz en modern mekanlar olacak. Özellikle Arif Kurt ve Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar büyük gayretlerle 14 yaşında annesine yan bakan Fransız askerine engel olmaya çalışırken süngülenerek şehadete eren Şehit Kamilimizin yaşayan tek kardeşi Kemal Dilek ağabeyimizi bugün bizlerle buluşturdular. Ayrıca Şehit Kamil'in kardeşinin mezarını araştırıp buldular" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 25 Aralık gününün Gaziantep'in onurlu ve şerefli bir günü olduğunu belirterek, "Kanlarıyla tarih yazan ecdadımızla onur duyuyoruz. 96 yıl önce bugün yeni bir tarih yazıldı. Bu tarih benim ecdadımın kanıyla yazıldı. Gaziantepli demek, hür ve özgür olmak demektir. Gaziantep aklını, imanını ve cesaretini birleştirdi, edayla, selayla, duayla 96 yıl önce ikinci bir Kurtuluş Savaşı, ikinci bir Çanakkale Zaferi, ikinci bir Plevne yaşattı. Bu ecdadın torunları olarak onlarla onur ve şeref duyuyoruz. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla yolumuz aydınlanıyor" dedi.



Şehit ağabeyi Kamil için dua istedi



Kemal Dilek, ağabeyi Kamil'in şehit edildiği olayı yeniden hatırlattı. Kemal Dilek, ağabeyi ve tüm şehitler için dua edilmesini istedi.



Milletvekillerinden övgü



Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, "96 yıl önce hem şehrimizde hem Türkiye'de büyük bir onur mücadelesi verildi. Gaziantepli olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burası öyle bir şehir ki üreterek tüketmeyi kendisine şiar edinmiştir" ifadelerini kullandı. Gaziantep milletvekillerinden Nejat Koçer ise "İnanıyorum ki 96 yıl önceki milli mücadele ruhu yaşamaya devam ediyor. Bunu 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdik. Bu ruhu ekonomik kalkınma ve refaha yönelterek Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Hemen her konuda ilk onda olan bir şehiriz. Yaptığımız her işi güzel yapıyoruz. Bu şehirde 6317 şehidin torunları olarak üreten, istihdam yapan, her anlamda bu şehre sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini yer verdi. Milletvekili Ahmet Uzer ise "Bugün gerçekten duygu dolu bir gün yaşıyoruz. Ama bu bizim hakkımız. Dedelerimizle babalarımızla ne kadar övünsek azdır. İnanıyorum ki onların nesli aynı kahramanlığı her zaman gösterecektir. Babalarımızın dedelerimizin bizlere anlattıkları aziz hatıralarla büyüdük. 81 şehrin arasında ne kadar kıymetli bir şehrimiz olduğunu onlardan öğrendik" diye konuştu



Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili kısa film gösterimiyle başlayan resepsiyonda, Kemal Dilek'e "Gaziantep'e Değer Katanlar" ödülü verildi. Gecede kentin önemli isimlerinden Dr. Samet Bayrak, Akten Köylüoğlu, Olcay Külah ve Halit Ziya Biçer'e de ödül verildi.



Program, Enbe Orkestrası tarafından sunulan müzik ziyafetiyle sona erdi. - GAZİANTEP