Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları - Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze...

06.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:16
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları

- Şehit personeli için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı
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