: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

06.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:16

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları

- Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu