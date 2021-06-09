Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit düşen Yılmaz'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Yılmaz'ın naaşı Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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