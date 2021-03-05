Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü

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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin haberini esnaf ziyareti sırasında öğrenen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, büyük üzüntü yaşadı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'yi yasa boğan olayı esnaf ziyareti sırasında öğrendi.

YAŞADIĞI ACI YÜZÜNE YANSIDI, DİZLERİNİ DÖVDÜ

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı andaki tepkisi kameralara yansıdı. Yaşadığı büyük acı yüzüne yansıyan Akşener'in bir taraftan da dizini dövdüğü görüldü.