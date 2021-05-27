Şehit Gün Sazak kabri başında anıldı
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Şehit Gün Sazak kabri başında anıldı

Şehit Gün Sazak kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

1980 öncesinde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaparken şehit edilen merhum Gün Sazak, memleketi Mihalıççık'ın Sazak köyündeki kabri başında anıldı.

1980 öncesinde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaparken şehit edilen merhum Gün Sazak, memleketi Mihalıççık'ın Sazak köyündeki kabri başında anıldı.

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde gerçekleşen ziyarette, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, il, ilçe Ocak yöneticileri, MHP Mihalıççık İlçe Başkanı Gürol Görür, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar hazır bulundu.

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, açıklamasında 'Bizi öldürebilirler, fakat davamızın yürüyüşüne kimse engel olamaz' diyen Gün Sazak beyi bugün kabri başında ve manevi huzurunda Mihalıççık Sazak köyünde ziyaretine geldik. Gün Sazak bey ve şehitlerimizin yüksek erdem ve ahlakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevlerini icra etmiş, kıymetli büyüğümüz, hemsehrimiz, Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlığını da yapmış olan, komünistlerce tertip edilen hain bir pusuda rahmeti Rahman'a ulaşan şehit Gün Sazak'ı şehit edilişinin sene-i devriyesinde kabri başında yad ettik. Dürüst ve ilkeli bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini dosta ve düşmana ispat ederek, davamızın namus ve ahlak simgesi haline gelen merhum Gün Sazak beyi ve diğer şehitlerimizi dualarla anıyoruz" dedi.

Kabristanda Kur'an-ı Kerim, sonrasında Sazak Köyü camisinde Mevlid-i Şerif okundu. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın organizatörlüğünde misafirlere etli pilav ve ayran ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Şehit Gün Sazak kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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