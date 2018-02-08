Şehit Emniyet Müdürünün Adı Kütüphaneye Verildi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, 15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Münir Murat Ertekin'in isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yürütülen "Z Kütüphane Projesi" kapsamında zenginleştirilmiş kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Emekli, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Proje hakkında bilgi veren Emekli, emniyet teşkilatı olarak öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Hedeflerinin çocukları suçtan uzak tutmak ve suçu oluşmadan önlemek olduğunu belirten Emekli, bu manada açılışı yapılan kütüphanenin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Yapılan duanın ardından, kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, İlçe Emniyet Amiri Muzaffer Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut, ilçedeki kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü.