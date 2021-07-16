Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu
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Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurup şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okutuldu.

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurup şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okutuldu.

Hacı Sait Camisinden geçekleştirilen mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher Altuğ ve tüm şehitler için dualar edildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde13 Temmuzda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Mevlit programı verilen ikram ve yemekle son buldu.

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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