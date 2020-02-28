Şehit Emin Yıldırım'ın baba ocağına acı haber ulaştı
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Şehit Emin Yıldırım'ın baba ocağına acı haber ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın Hatay'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:33
Şehit Emin Yıldırım'ın baba ocağına acı haber ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş 'ın 'daki baba ocağına acı ulaştı.

Şehadet haberi askeri yetkililer tarafından, merkez Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde yaşayan baba Muhsin ile anne Zahide Yıldırım'a verildi.

Babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Yıldırım ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için çadıra geldi.

Şehidin 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehit Emin Yıldırım'ın baba ocağına acı haber ulaştı
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