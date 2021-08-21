Şehit Elvan Özbay dualarla anıldı
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Şehit Elvan Özbay dualarla anıldı

Şehit Elvan Özbay dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehit Polis Memuru Elvan Özbay, şehadetinin 5. yıl dönümünde Altıntaş'a bağlı Gecek Köyü'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Polis Memuru Elvan Özbay, şehadetinin 5. yıl dönümünde Altıntaş'a bağlı Gecek Köyü'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Elvan Özbay'ı anma programına, Altıntaş Kaymakam Vekili Salih Sak, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, il ve ilçe protokol üyeleri, şehidin ailesi ve köylüler katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından aileye başsağlığı dilekleri iletildi. - KÜTAHYA

Şehit Elvan Özbay dualarla anıldı
Şehit Elvan Özbay dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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