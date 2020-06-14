Şehit edilen Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi üst geçide verildi
Darende ilçesinde, 1998 yılında devriye esnasında teröristlerce pusuya düşürülerek, şehit edilen Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi, üst geçitte yaşatılacak.
14.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:33
Darende ilçesinde, 1998 yılında devriye esnasında teröristlerce pusuya düşürülerek, şehit edilen Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi, üst geçitte yaşatılacak.
Karayolları tarafından ilçenin Yukarıulupınar Mahallesi'ne geçtiğimiz yıllarda yapılan üst geçide, "Şehit Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe"nin ismi verildi.
Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehidin isminin yazılı olduğu tabelayı üst geçide monte etti.
Aslen Antalyalı olan Şehit Gökçe, 1998 yılında Balaban Jandarma Karakolu'nda görev yaparken Yukarıulıpınar Mevkinde devriye faaliyeti icrası esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu.
Kaynak: AA