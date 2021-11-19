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Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'ne getirildi.

ŞIRNAK (İHA) - Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

İSTANBUL - Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'ne getirildi.

Şırnak Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in naaşı gasilhaneden alındı. Şehit Astsubay Geçit'in cenazesi, namazı kılınacağı Ataköy 5. Kısım'daki camiye getirildi. Şehidin eşi kızıyla birlikte ay yıldızlı bayraklı tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin cenazesi başında bekleyen bir askerin de duygulandığı görüldü.

Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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