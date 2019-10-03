Şehit cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı

03.10.2019 21:02

Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in cenazeleri, Dörtyol Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene, şehit yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile İskenderun Belediye Başkanı Fuat Tosyalı katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve edilen duaların ardından cenazeler, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzerine memleketlerine gönderildi.

Kaynak: DHA