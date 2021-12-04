Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı - Haberler
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Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Havaalanı Törene katılanlar Şehit cenazesinin getirilmesi Tören Şehit cenazesinin götürülmesi Cenazenin uçağa konması ve uğurlanması ELAZIĞ - Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen...

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Havaalanı

Törene katılanlar

Şehit cenazesinin getirilmesi

Tören

Şehit cenazesinin götürülmesi

Cenazenin uçağa konması ve uğurlanması ELAZIĞ - Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.

Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı

Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı

Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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