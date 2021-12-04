Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ Havaalanı Törene katılanlar Şehit cenazesinin getirilmesi Tören Şehit cenazesinin götürülmesi Cenazenin uçağa konması ve uğurlanması ELAZIĞ - Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen...
ELAZIĞ (AA) - Elazığ Havaalanı
Törene katılanlar
Şehit cenazesinin getirilmesi
Tören
Şehit cenazesinin götürülmesi
Cenazenin uçağa konması ve uğurlanması ELAZIĞ - Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.