Şehit Bedirhan'ın dedesi Mustafa Karakaya: "Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden...
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Şehit Bedirhan'ın dedesi Mustafa Karakaya: "Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden...

Şehit Bedirhan'ın dedesi Mustafa Karakaya: "Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden Allah razı olsun" 2018 yılında şehit Bedirhan bebek ve annesinin şehit edildiği saldırının faili teröristin öldürülmesi, şehit Bedirhan bebeğin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

30.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:13

Şehit Bedirhan'ın dedesi Mustafa Karakaya: "Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden Allah razı olsun"

KAYSERİ - 2018 yılında şehit Bedirhan bebek ve annesinin şehit edildiği saldırının faili teröristin öldürülmesi, şehit Bedirhan bebeğin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Haberi televizyondan izleyen dede Mustafa Karakaya, "Öncelikle bu günkü sevinçli haber için Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan, Mehmetçiklerimiz ve polislerimizden Allah razı olsun. Pençe-Kaplan operasyonundaki askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için Allah razı olsun. Biz bunun sevincini yaşadık, böyle olmasaydı daha iyi olurdu ama devletimizden Allah razı olsun bize söz verdiler ve bunu yerine getirdiler" dedi.

Mustafa Karakaya, "Şu anda duygulandık. İlk başa dönmüş gibi olduk ama sevinçli duygulandık. Kafirin başı yakalanmış ve gebertmişler. Allah komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. İnşallah bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak öcünü alacaklar. Bütün şehit ailelerine Allah sabırlar versin" diye konuştu.

Şehit Bedirhan'ın dedesi Mustafa Karakaya: 'Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden...

Kaynak: İHA

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