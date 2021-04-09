Şehit babası Türk bayağını öpüp güvenlik güçlerine dua etti
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Şehit babası Türk bayağını öpüp güvenlik güçlerine dua etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şehit babası Türk bayağını öpüp güvenlik güçlerine dua etti

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü nedeniyle kadın esnaf şehit ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü nedeniyle kadın esnaf şehit ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Şehit aileleri son dönemde kırmızı listede etkisiz hale getirilen terör operasyonları için Türk bayrağını öperek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür edip görev yapan güvenlik güçlerine dua ettiler.

Esnaf İlknur Diz verdiği kahvaltıda şehit ailelerinin yanı sıra şehit kızı olan kadın polis memurları ve Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da hazır bulundu.

Şehit polis memuru Arda Can'ın babası Serdar Can, Türk bayrağını öperek operasyonlarda görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Can, "Ülkemize bayrağımıza saygımız çok. Polislerimiz canı pahasına kendilerini feda eden polislerimize şehitlerimize minnet borçluyuz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan ve Cumhurbaşkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Teröre karşı dimdik duruyor, asker polisimiz dağlarda eksi 40-50 derecede mücadele sürdürüyor. Allah razı olsun onlardan" dedi

Şehit babası Serdar Can defalarca Türk bayağını öpüp alnına koyarak görev başındaki güvenlik güçlerine dua etti.

Şehit Ferdi Özkan'ın babası Muhittin Özkan ise düzenlenen kahvaltı programında dolayı İlknur Diz ve çalışanlarına teşekkür ederek bütün polislere görevlerinde başarılar diledi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için Mevlit okutuldu. - ADANA

Şehit babası Türk bayağını öpüp güvenlik güçlerine dua etti
Şehit babası Türk bayağını öpüp güvenlik güçlerine dua etti
Şehit babası Türk bayağını öpüp güvenlik güçlerine dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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