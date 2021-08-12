Şehit Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

ŞEHİT BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIIğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Yalçın Palıt'ın babası Necati Palıt, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Yalçın Palıt'ın babası Necati Palıt, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Buruk Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Babası Necati Palıt, dualarla toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de katıldığı cenaze töreninde Vali Elban, merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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