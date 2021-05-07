Şehit babası Halil Kılıç vefat etti
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Şehit babası Halil Kılıç vefat etti

Şehit babası Halil Kılıç vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehit babası Halil Kılıç (70) Korkuteli ilçesinde vefat etti.

Şehit babası Halil Kılıç (70) Korkuteli ilçesinde vefat etti. 2001 yılında 8'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ortaköy – Gelibolu'da şehit olan Piyade Er Bülent Kılıç'ın babası olan Halil Kılıç memleketi Korkuteli'de vefat etti. Kılıç'ın cenazesi Korkuteli'ne bağlı Küçüklü mahallesinde mahalle camiinde kılınan namazın ardından Küçüklü mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılıç, ilçe müftüsü Selim Yazıcı belirli sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Şehit babası Halil Kılıç vefat etti
Şehit babası Halil Kılıç vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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