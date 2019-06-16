Şehit babası 'Babalar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Amasyalı şehit Bekir Özdemir'in vefat eden babası Emin Özdemir 'Babalar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Taşova'daki cenaze törenine Amasya Valisi Dr. Osman Varol da katıldı.

1986 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Onbaşı Bekir Özdemir'in felçten dolayı bir süredir yatağa bağımlı halde durumdayken vefat eden babası Emin Özdemir, Taşova Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tepe mahallesinde defnedildi.

Cenaze namazına katılan Vali Varol, Özdemir'e Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştı. Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de cenazeye katılarak aileye taziyelerini ilettiler. - AMASYA

Kaynak: İHA