Şehit babanın acısı paylaşıldı
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Şehit babanın acısı paylaşıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe kaymakamı Semih Doğanoğlu, beraberindeki bir heyetle Muratlar köyünde bulunan şehit babası Mustafa Özbek'i ziyaret etti.

Şehit babanın acısı paylaşıldı
23.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:48

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe kaymakamı Semih Doğanoğlu, beraberindeki bir heyetle Muratlar köyünde bulunan şehit babası Mustafa Özbek'i ziyaret etti.

Batman İl Jandarma Komutanlığında görevliyken 25 Eylül 1992 yılında silah kazası sonucunda şehit olan İsa Özbek'in babası Mustafa Özbek'in ziyaretine İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Dursun Koç da katıldı. Ziyarete katılanlar, hala acısını ilk günkü gibi yaşadığı gözlenen şehit babası Özbek'in acısını paylaştılar.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, yaptığı açıklamada, "Hala evlat acısını ilk günkü gibi yüreğinde saklı tutan Mustafa amcamıza Allah'tan sabr-ı cemil diliyor, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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